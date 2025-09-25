В преддверии матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и датским «Копенгагеном» на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку были проведены изменения. Об этом говорится в сообщении агдамского клуба в соцсети Facebook.

Часть секторов трибун получила новые названия, а VIP-зоны теперь носят имена освобожденных городов Карабаха и Восточного Зангезура. Среди них — Губадлы, Зангилан, Физули, Джебраил, Ходжалы, Лачин, Кельбаджар, Агдам, Шуша и Ханкенди.

Таким образом, стадион приобрел символическое оформление, которое соединяет спорт и память о ключевых страницах новейшей истории страны.