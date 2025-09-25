Вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправительственным соглашениям, будет продлен до конца года.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца 2025 года.

«Да, есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей — тоже до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами», — подчеркнул Новак.

Таким образом, ограничения направлены на стабилизацию внутреннего рынка топлива и регулирование поставок за границу.