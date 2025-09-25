На полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Азербайджана Ильхам Алиев провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами крупных инвестиционных компаний. Таким образом, прошли переговоры с представителями руководства Brookfield Asset Management, Neuberger Berman, Blackstone. К слову, данные переговоры были организованы по инициативе другой стороны, что говорит о неподдельном интересе к Азербайджану, что связано с прозрачным инвестиционным климатом в республике и имиджем стабильного и надежного партнера.

О причинах, которые привлекают зарубежных инвесторов, а также перспективах бизнес-взаимодействия, принимающих все более ясные очертания, Minval Politika рассказал доктор экономических наук, профессор, депутат четырех созывов Милли Меджлиса Азербайджана Руфат Гулиев.

По его мнению, интерес, который проявляется в отношении Азербайджана со стороны крупнейших инвестиционных компаний, с каждым годом растет, поскольку успехи республики множатся: «Азербайджан – это тихая спокойная гавань для крупнейших компаний».

«Стабильная политика, развитие демократии, постоянный рост ВВП, стабильная валюта, внешнеполитические успехи в результате прагматичной политики руководства страны – все это в совокупности дает положительные отклики, которые создают нужный эффект, делая Азербайджан в инвестиционном плане более привлекательным, чем это было еще, допустим, лет 5-10 назад», — сказал эксперт.

По его словам, такие полезные встречи глава государства проводит не первый год, а с начала своего избрания: «В свое время я входил в состав азербайджанской делегации, сопровождающей президента в зарубежных поездках. Помню подобные переговоры с представителями Италии, Китая и других стран».

Говоря о компаниях, с руководством которых проводит переговоры И.Алиев, Гулиев отметил, что это организации, которые имеют оборот, практически равный азербайджанской экономике: «Некоторые даже еще больше, особенно нефтяные компании, технологические, оборот которых составляет десятки миллиардов долларов».

«Безусловно, решение нашей главной проблемы – освобождение от оккупации территорий, строительно-восстановительные работы на этих землях, в реализацию которых вкладываются десятки миллиардов манатов, также привлекает огромнейшее внимание и возбуждает интерес со стороны», — добавил экономист.

При этом он указал на то, что соседствующие с Азербайджаном страны – Россия и Иран, например, — испытывают проблемы, поскольку являются подсанкционными режимами.

«В отношении России был принят очередной, 19-й, пакет санкций, Иран также уже много лет находится под давлением и рестрикциями. Кроме того, его территорию атаковали Израиль и США, что еще больше усугубило положение Исламской Республики. Братская Турция переживает нелегкий период — огромная инфляция, которая достигает десятков процентов. Девальвация турецкой лиры — это большая проблема, которая создает достаточно тяжелые инвестиционные риски.

В дружественной нам Грузии наблюдается политический кризис, когда идет борьба с западными силами, не желающими мириться с независимостью республики. Обратите внимание, что в мире, где сегодня практически в 25 странах то разгораются, то затухают вооруженные конфликты, а в некоторых государствах война продолжается годами, Азербайджан — островок стабильности», — пояснил причины растущего интереса к Азербайджану Гулиев.

По его наблюдениям, очень многим крупным, средним и малым компаниям интересно работать в Азербайджане.

«Есть еще один, пожалуй, самый важный момент — благожелательное отношение азербайджанского общества к иностранным компаниям и их специалистам. Азербайджан всегда был дружелюбной страной. С учетом того, что у нас немалая часть населения не являются этническими азербайджанцами, тем не менее мы живем дружно, стараемся во всем соблюдать порядок и принципы добрососедства. Это тоже играет огромнейшую роль», — добавил эксперт.

В целом, по мнению собеседника, подобные встречи на высшем уровне, а также на уровне глав Кабмина, министров, членов межправкомиссий и парламентариев очень интересны и полезны: «Будь то инвестиционные форумы, либо что-то другое…

Даже на «Формуле-1» я наблюдал, как несколько иностранцев очень бурно обсуждали бизнес-темы, которые не были никак связаны с этим мероприятием и спортом в целом. Так что тут работает и общеизвестная формула так называемых шести рукопожатий. Так что тут достаточно веских причин для того, чтобы присмотреться к Азербайджану, начать свой успешный бизнес-проект и не прогадать», — заключил Гулиев.