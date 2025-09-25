Сегодня, 25 сентября, запланировано выступление президента Азербайджана Алиева на Генеральной Ассамблее ООН. Как уверено большинство экспертов, главной темой главы государства станет успешное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Здесь Ильхаму Алиеву действительно есть о чём рассказать. Азербайджан – первая и единственная страна постсоветского пространства, кому удалось урегулировать свой территориальный конфликт на основе признанных границ и международного права. Причём Азербайджан смог сделать это собственными силами, без помощи международных коалиций и т. д. Мастерски сочетая военные и политические рычаги, официальный Баку под руководством президента Ильхама Алиева добился восстановления своей территориальной целостности и государственного суверенитета в рамках международно признанных границ. Более того, уже запущен и мирный процесс, причём по азербайджанской «дорожной карте». Переговоры в Вашингтоне не просто стали дипломатической сенсацией — они создали ценный прецедент: официальный Вашингтон не стал перекраивать результаты 44-дневной Отечественной войны и закрепил на бумаге то, чего Азербайджан добился «в поле».

Однако есть тут и ещё одна сторона вопроса. Это – роль ООН.

В самом деле, ещё в 1993–94 годах были приняты четыре «карабахские» резолюции Совета Безопасности ООН. Они, напомним, требовали немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с захваченных азербайджанских территорий. Но почти 30 лет эти требования оставались на бумаге. В конце концов Азербайджан выполнил эти резолюции сам – осенью 2020 г.

Это проблема не только Азербайджана, как может показаться. Во второй половине сороковых, когда ООН только создавалась, возможно, кто-то считал, что эта организация будет играть роль такого «мирового правительства», жёстко и оперативно вмешиваться, гасить конфликты… И первоначально всё было именно так. «Боевым крещением» ООН стала корейская война, где именно под флагом ООН действовали военные контингенты стран Запада. В этой войне, напомним, принимала участие и Турция, ещё не ставшая к тому моменту членом НАТО. Затем ООН весьма активно действовала в Африке, где крушение колониальной системы вызвало целую серию так называемых «локальных конфликтов». Африканские лидеры утверждали, что границы их стран проведены белыми колонизаторами без учёта местных условий, что народы оказались разделены, что в одном государстве объединили разные этнические группы с несовпадающими интересами, а значит, границы нужно исправлять. Здесь ООН уже отдавала приоритет дипломатии, а не силовым методам, хотя и ооновские «голубые каски» продолжали действовать.

Увы, сегодня всё это в прошлом. Как отмечают многие эксперты, ООН превратилась в бесполезную организацию, которая только «выражает озабоченность», печатает бумаги, но выполнять собственные решения у неё не хватает политической воли. Наконец, даже если миротворцы ООН и появляются в зоне конфликта, это ещё не гарантия, что они выполнят свою задачу. Трагедия в боснийской Сребренице — пример на все времена.

Именно поэтому выступление президента Азербайджана ещё на стадии анонса привлекает такое внимание. С страной, затронутой конфликтами, сегодня приходится действовать не то чтобы в обход ООН или нарушая её принципы, но как минимум осознавая, что дальше разговоров человечества эта организация не продвинется. И это тоже реалии сегодняшнего дня, которые мировое сообщество должно изменить.