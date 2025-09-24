Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Молдова и Грузия остаются уязвимыми перед влиянием России.

По его словам, международное право не работает в полном объёме, если у стран нет влиятельных союзников или оружия. «Чего могут ждать от ООН страны, переживающие войну, такие как Судан, Сомали или Палестина? Десятилетиями — только заявления», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в своё время мир проигнорировал потребность Грузии в помощи после нападения России, а поддержка Молдовы для Европы будет недорогой. «Если не помочь Молдове, цена будет значительно выше», — предупредил президент. Зеленский добавил, что Россия пытается сделать из Молдовы то, что когда-то Иран сделал с Ливаном.

Президент Украины также подчеркнул необходимость наращивания военного потенциала для поддержания мира. В качестве примера он привёл нарушение воздушного пространства Польши 19 российскими беспилотниками, из которых удалось сбить только четыре.

Кроме того, Зеленский заявил, что Сирия заслуживает активной поддержки со стороны международного сообщества.