Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не рассматривает себя посредником в конфликте между Россией и Украиной, но готов предоставить площадку для переговоров. По его словам, стороны способны самостоятельно вести переговоры.

«Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит. На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях», — отметил Токаев в интервью изданию Tengrinews.

Глава государства подчеркнул, что украинский кризис является крайне сложным и не подлежит упрощённому восприятию.