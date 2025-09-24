В среду, 24 сентября, на совещании с участием главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева сотрудники госкомитета задержали 24 человека — руководителей и представителей госорганов.

По данным ГКНБ, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар-автодорожный» выявлена крупная схема незаконного импорта товаров из стран ЕАЭС с использованием поддельных документов. В коррупции были замешаны сотрудники Налоговой службы, Госинспекции по ветеринарии и фитосанитарии, весогабаритного контроля и Пограничной службы, а также депутат местного кенеша и гражданин Узбекистана.

Им грозят увольнение, арест имущества и уголовная ответственность. По предварительным данным, государству нанесен многомиллионный ущерб, а только с КПП «Чалдовар» чиновники ежедневно получали около 80 тысяч сомов взяток.

ГКНБ проверяет аналогичные факты на других КПП Чуйской области.