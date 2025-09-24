Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при финансовой помощи Евросоюза и поддержке НАТО «способна бороться и отвоевать всю свою территорию, вернув ее в изначальные границы». При этом американский лидер назвал Россию «бумажным тигром», предрек ей еще большие экономические проблемы в скором времени, а Украину – сильной и мужественной страной. К слову, ранее Трамп делал другие заявления – более, скажем так, комплиментарные в адрес Путина и РФ…

Можно предположить, что риторика главы Белого дома говорит о его разочаровании поведением России и лично Путиным, отсутствием каких-либо значимых результатов в урегулировании российско-украинского конфликта, безуспешными попытками усадить стороны за стол переговоров. Возможно, Трамп просто стремиться таким образом как можно больше усилить желание стран Евросоюза запасаться американским вооружением для себя и Киева. Какой же смысл кроется в речах Дональда Трампа?

С этим вопросом Minval Politika обратился к доктору юридических наук, доценту, старшему преподавателю Гётеборгского университета (Швеция) Камалу Макили-Алиеву.

Он считает, что существует комбинация факторов, которые усиливают риторику Трампа, оказывающую давление на Россию, а также на самого Путина.

«Он обращается даже в своих речах непосредственно к президенту Российской Федерации. Во-первых, все его усилия и попытки приблизить РФ к Соединенным Штатам для того, чтобы завершить вооруженный конфликт в Украине, были безуспешными. Россия больше старалась отвечать тем же самым на попытки администрации Трампа — слегка сблизить позиции для того, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. Но из-за того, что администрация Трампа часто делала перформативные шаги, то есть более показные, чем имеющие под собой какую-либо субстанцию, то и Россия отвечала тем же — делала такие же шаги и ничем, кроме затягивания времени, это не закончилось, естественно», — отметил политолог.

По его словам, сейчас Трамп понял, что эта тактика не действует, что у России есть определенный круг интересов, от которых она не готова отказаться в войне в Украине, «есть определенные военные цели, которые РФ хочет достичь, хотя бы в качестве программы минимум».

«Поэтому не получится реализовать ту идею, которая была с самого начала у Трампа — очень быстро привести Россию и Украину хотя бы к прекращению огня для того, чтобы потом деэскалировать вражду, образовавшуюся между США и Европой с одной стороны, Россией с другой стороны, помимо прекращения войны в Украине», — считает эксперт.

Эта идея, указал Макили-Алиев, не увенчалась успехом и теперь Трамп пересматривает тактику.

«Я так понимаю, что он хочет оказывать все более сильное давление на Россию для того, чтобы вынудить Путина, скажем так, сесть за стол переговоров по-настоящему для обсуждения прекращение огня уже субстантивно. Но это еще, как мне кажется, показывает другой момент — нежелание США вводить вторичные санкции против стран, которые до сих пор торгуют с Россией, помогая ей обходить санкции. Речь идет о Китае, Индии, потому что, несмотря на тарифы, вторичные санкции на Индию наложены не были», — сказал политолог.

Также, подчеркнул он, Трамп недоволен тем, что Европа закупает российские энергоносители: «То есть на самом деле идет намного более серьезная геополитическая игра, и она затрагивает экономические интересы большого круга очень крупных и важных стран по всему миру».

«Мне кажется, что вместо того, чтобы оказывать экономическое давление с помощью вторичных санкций, Трамп показывает свое недовольство Россией и Путиным тем, что он ужесточает или делает риторику более жесткой в отношении РФ и ее президента. Но это лишь оттягивание времени для Трампа. Когда он встанет перед выбором, на самом деле вводить вторичные санкции против государств, торгующих с Россией, закупающих ее энергоносители или нет, — это самый большой вопрос», — сказал Макили-Алиев.

Что касается заявления Трампа о возможности Украины вернуть себе территории военным путем, то, по мнению эксперта, в ближайшей перспективе это практически нереально: «Во всяком случае в том положении, в котором Украина находится сейчас, у нее нет на это ни человеческих ресурсов, ни военной инфраструктуры».

При этом политолог допустил, что и то, и другое со временем может у Украины появиться в более долгосрочной перспективе: «Если, например, наступит прекращение огня, Украина сможет восстановить человеческие ресурсы, усилить свою боеспособность, будут крупные поставки вооружений со стороны США и Европы».

«Обратный сценарий, в принципе, тоже очень мало реалистичен — Россия не сможет добиться на данный момент при текущей динамике каких-либо серьезных успехов на поле боя в Украине, помимо очень медленного продвижения в некоторых частях восточной Украины и, может быть, на юго-востоке страны», — отметил собеседник.

По его словам, для серьезного изменения ситуации у России также нет достаточного человеческого ресурса и военно-инфраструктурных возможностей: «Нет возможностей полностью сломать украинскую оборону, восстановиться или дойти до Киева и изменить государственность Украины».

«Таким образом, сложилась патовая ситуация, которая все-таки пока еще складывается в пользу России, потому что у нее больше живой силы и инфраструктурных ресурсов, но недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию на поле боя. Во всяком случае, это те аналитические оценки, которые поступают из самых просвещенных и независимых экспертных кругов. И мне кажется, в этой патовой ситуации мы и видим те действия, которые предпринимают Трамп, США, Европа и Украина.

Вот именно этим положением обусловлена та динамика, которую мы наблюдаем», — заключил Макили-Алиев.