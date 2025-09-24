Сербия намерена в ближайшее время подписать с Азербайджаном новое газовое соглашение.

Об этом заявила председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич на совместном брифинге с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, передает АПА.

Она отметила, что страны настроены увеличить товарооборот: «Азербайджан является одной из самых надёжных стран в мире по обеспечению энергетической безопасности. Мы придаём большое значение расширению нашего сотрудничества в энергетической сфере. Мы построим в Сербии электростанцию на газе, способную использовать азербайджанский газ, который также сможет поступать в Болгарию. Соответствующие министерства завершают подготовительные работы. Надеемся подписать новое газовое соглашение в кратчайшие сроки».