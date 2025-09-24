Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что России предлагали провести встречу с Украиной на высшем уровне в Казахстане, напомнил, что Владимир Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве.

«Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога. Но Москва сразу услышала отказ», — напомнил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Киев предлагал для встречи Путина и Зеленского неприемлемые варианты, как Швейцария и Австрия.