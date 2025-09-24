Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил на 80-й сессии Генассамблеи ООН, что республика не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на давление и угрозы санкций со стороны Запада.

По его словам, экономические связи Бишкека с Москвой значительно шире, чем с западными странами, а введённые против киргизских компаний и банков ограничения назвал необоснованными. «Поэтому в экономическом плане отказаться от сотрудничества с Россией мы не можем», — отметил он.

Жапаров также выразил готовность допустить международный аудит для проверки финансовых институтов страны.