На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести «серьезные пошлины» против России, если она не согласится на мир, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что Китай и Индия действуют как «основные спонсоры» войны в Украине, продолжая закупки российской нефти. Трамп также отметил, что не все страны НАТО прекратили покупать российскую продукцию, что препятствует эффективному противодействию агрессии.

Президент США подчеркнул, что экономическое давление и санкции будут применяться для достижения мира и обеспечения международной безопасности.

