Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады подверг критике собственную партию «Слуга народа». Об этом пишет Politico.

По данным издания, глава государства выразил недовольство тем, что депутаты, активисты и журналисты не сумели сформировать позитивный образ Украины на Западе.

«Украинский лидер выразил разочарование своей партией, критикуя её членов, активистов гражданского общества и представителей СМИ за неспособность создать образ страны, который бы был симпатичен западным партнёрам», — приводит слова газета.

Однако, как отмечает Politico, выступление президента не вызвало отклика у присутствовавших парламентариев.