В Вашингтоне задержали мужчину, который направил лазер на вертолет президента США Дональда Трампа Marine One, сообщает NBC News со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошёл 20 сентября рядом с Южным президентским парком. Офицер Секретной службы заметил мужчину без рубашки, разговаривавшего сам с собой. Им оказался Джейкоб Самуэль Уинклер. После того как офицер осветил его фонарём, Уинклер направил на него лазер, а затем – на пролетавший над ними вертолет.

Сотрудник службы оценил действия Уинклера как угрозу безопасности пилота и задержал его. Мужчина заявил, что хотел извиниться перед Трампом. При себе у него также был небольшой нож.

Уинклера арестовали. Ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. Данных о том, был ли на борту вертолета президент, и пострадал ли пилот, пока нет.