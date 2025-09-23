Экс-глава «Роскосмоса» и сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что война между Россией и Украиной зашла в тупик.

По его словам, силы сторон примерно равны по возможностям и технологиям, поэтому наступление в украинских степях практически невозможно.

Рогозин отметил, что боевые действия свелись к тактическим столкновениям маленьких штурмовых групп под постоянным наблюдением дронов и минной опасностью. Также, по его словам, крупные реки, такие как Днепр, мешают продвижению войск, а заминированные дороги делают передвижение техники крайне опасным.