Иран подтвердил получение современных вооружений из России и Китая. Член Комиссии по национальной безопасности парламента Абальфазль Зохреванд в интервью Институту исследований «Тахририе» сообщил, что страна уже получила истребители МиГ-29 и зенитные ракетные системы С-400.

По его словам, в ближайшее время Иран ожидает поставки истребителей Су-35 «в значительных объёмах», а также противовоздушных комплексов HQ-9.

Зохреванд подчеркнул, что нынешняя международная ситуация требует усиления оборонного потенциала. Он отметил, что внешние силы «понимают только язык силы», поэтому Иран должен быть готов к любым возможным сценариям.