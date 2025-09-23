Нужно инвестировать в футбол. Об этом заявил главный тренер агдамского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме, сообщает Minval.

По его словам, надо инвестировать в футбол, поскольку в Азербайджане работают талантливые футболисты. Были даже такие, кто проявлял себя, не имея условий и поддержки. Азербайджан — это регион, где в любом виде спорта, будь то борьба, бокс или дзюдо, вырастали спортсмены мирового уровня. Того же можно достичь и в футболе.

«Поэтому, на мой взгляд, инвестиции в футбол — это очень перспективное направление, и мы точно не ошибёмся. Сегодня во всём мире почти все страны вкладывают огромные средства в футбол. Строятся большие стадионы, создаются современные базы, обеспечиваются лучшие условия для спортсменов. Уверен, что такие шаги приведут и к стабильным успехам в футболе», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что видит секрет успеха в том, что нужно обязательно трудиться больше других: «Позже, уже как тренер, я продолжил этот подход. Я понял, что ключ к успеху — это усердная работа. Иногда футболисты недовольны мной, потому что я требую от них большего, организовывал дополнительные тренировки, даже индивидуально после занятий работал с ними ещё полчаса или час. Тренеры без опыта, возможно, не всегда правильно понимают это недовольство футболистов. А я со временем осознал: даже если приходится быть строгим, нужно учитывать их временные эмоции и уметь правильно выстраивать общение. В таком случае можно добиться от них гораздо более качественного результата. Я думаю, этот подход особенно применим именно в спорте. Как это работает в других сферах — не знаю, но в футболе опыт, накопленный с юности, всегда мне помогал».

Гурбанов выступает за стабильность в жизни и говорит, что от него и игроков постоянно ждут новых побед.

«Когда я пришёл в «Карабах», прошло пять лет, прежде чем мы стали чемпионами Азербайджана. У нас были болельщики, которые каждый год мечтали о чемпионстве, но мы никак не могли осуществить их мечту. Они подходили ко мне со слезами на глазах и просили: “Гурбан, пожалуйста, станьте чемпионами хотя бы один раз, мы больше ничего не хотим”. Я отвечал: “Иншаллах, всё будет, не переживайте”. И наконец, мы стали чемпионами. Потом начались выступления в Европе, новые победы и новые достижения. И сегодня, слава Богу, мы уже во второй раз попали в групповую стадию Лиги чемпионов. Теперь же нам говорят, что нужно идти дальше», — поделился Гурбанов.

Он подчеркнул, что футбол — самый популярный вид спорта в мире, и нет человека, равнодушного к этому виду спорта. Поэтому, если спортсмены добиваются успеха в азербайджанском спорте, это ещё больше усиливает ответственность. По крайней мере, игроки обязаны поддерживать этот успех.