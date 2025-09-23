Готовящиеся к публикации мемуары вице-президента США Камалы Харрис вызвали волну беспокойства в рядах Демократической партии, сообщает The Washington Post.

Книга «107 дней», рассказывающая о президентской кампании Харрис, содержит подробности и личные истории о ведущих демократов, включая губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и бывшего министра транспорта Пита Буттиджича.

В мемуарах Шапиро представлен как самоуверенный и чрезмерно амбициозный, а выбор Буттиджича на пост кандидата в вице-президенты Харрис назвала рискованным. Политики выразили несогласие с её оценками и выступили против публикации отрывков с их участием.

Книга запланирована к выходу 23 сентября.