Мадридский «Реал» в этом году снова пропустит церемонию вручения «Золотого мяча» в Париже, сообщает The Athletic.

В прошлом году клуб отказался ехать на церемонию в последний момент, узнав, что ни Винисиус Жуниор, ни Джуд Беллингем не претендуют на главный приз. В итоге награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

В этом году Винисиус, Беллингем и Килиан Мбаппе вновь номинированы на «Золотой мяч». Вратарь мадридцев Тибо Куртуа может получить приз имени Льва Яшина как лучший голкипер, а 20-летний Дин Хейсен борется за трофей Копа для лучших игроков до 21 года.

Среди главных претендентов на награду также называются Усман Дембеле, Витинья («ПСЖ»), Ламин Ямаль и Рафинья («Барселона»), а также Мохамед Салах («Ливерпуль»).