В США 90-летний Винс Скидоне продолжает работать, чтобы поддерживать свою больную жену, сообщает The Indian Express. Бывший морской пехотинец, плотник и профсоюзный активист сейчас трудится в кафе, готовя пиццу, кесадильи и гамбургеры. Он зарабатывает $14,90 в час, работая четыре дня в неделю. Несмотря на возраст, Винс получает удовольствие от работы, общается с коллегами и находит в этом радость и поддержку.

«Мы много смеемся и шутим. Правда, они не хотят, чтобы я карабкался по лестницам», — рассказал мужчина.

Финансовые трудности семьи начались после покупки нового дома. Пара накопила около $50 тысяч, но эти средства ушли на первоначальный взнос, мебель и резко возросшие налоги на недвижимость, которые увеличились более чем вдвое. Ежемесячные расходы, включая ипотеку, медицинские счета, коммунальные услуги и пожертвования церкви, превышают $6000. Иногда Винсу приходится использовать сбережения, которые почти полностью исчерпаны.

Хотя он получает пенсию с 1998 года, ее размер не покрывает инфляцию и растущие расходы. Дополнительно нагрузку создает восстановление жены после серьезной операции.

Тем не менее, Винс сохраняет оптимизм. «Меня не беспокоит, что мне 90 лет и я все еще работаю. Но я бы хотел, чтобы мы могли позволить себе уйти на пенсию и проводить больше времени с детьми и внуками», — делится он.