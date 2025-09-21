Израильская армия продолжает масштабное наступление в секторе Газа, сосредоточенное на уничтожении подземных сетей и заминированных объектов, используемых группировкой ХАМАС.

По данным медицинских служб, подконтрольных ХАМАС, в результате боевых действий погибли не менее 60 палестинцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

Израильские войска закрепились в восточных пригородах анклава и ведут интенсивные обстрелы районов Шейх-Радван и Тель-аль-Хава, чтобы продвинуться в центр и западные районы города.

По официальной информации Израиля, с начала сентября из Газы выехали более 500 тысяч человек. Однако ХАМАС утверждает, что количество эвакуированных не превышает 300 тысяч, и около 900 тысяч мирных жителей всё ещё остаются в анклаве.