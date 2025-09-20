По случаю Дня города Ханкенди, организованного Министерством культуры и специальным представительством президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, была представлена грандиозная концертная программа.

Как праздничный концерт начался с «Сюиты Родина» Тельмана Гаджиева в исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Ф. Амирова, сообщает Report.

Затем Фахри Кязым Ниджат исполнил песню «Азербайджан» Полада Бюльбюльоглу, заслуженная артистка Алмаз Оруджова — азербайджанскую народную песню «Не олайды, ярым олайды» и «Азербайджана гяльсин» Тофига Гулиева, Айшен Мехдиева — «Ветен» Хатема Набиоглу, Ильхама Гасымова — «Эй Ветен» Эльзы Ибрагимовой, заслуженные артисты Анар Шушалы — «Дженнетим Карабах» Джахангира Джахангирова, Фехруз Сяхавят — «Худаяр теснифи» («Вятян яхшыды») Алибабы Мамедова, Гюлюстан Алиева — «Сяня инанырам» А. Мамедова и «Мяним эшким Азербайджандыр» Аваза Мурадова, Сабухи Ибаев исполнил «Гарабах шикестеси».

В исполнении Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца также были представлены танец «Джянги» Узеира Гаджибейли и народная песня «Ай Ляли». Концертная программа завершилась песней «Азербайджан» (слова: Н. Хазри) Муслима Магомаева в исполнении заслуженного артиста Ильхама Назарова.

После концерта на центральной площади Ханкенди состоялся грандиозный фейерверк.