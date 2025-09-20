Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что многие армянские дети не знают, что гора Арарат расположена в Турции, а не в Армении.

«Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70% детей ответили, что Арарат (Агрыдаг – ред.), они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим. Потом они узнают, удивляются — разве Арарат находится не на территории Республики Армения? Что они о нас думают?», — сказал он журналистам.