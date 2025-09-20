Во время квалификации Гран-при Азербайджана 2025 по Формуле-1 гонщик Ferrari Шарль Леклер вошёл в поворот слишком быстро, поздно затормозил, заблокировал колёса и врезался в барьер, не удержав машину на трассе.

Скорее всего, на инцидент повлияли скользкие условия трассы после недавнего дождя.

В третьем сегменте квалификационного тура в Баку болид Ferrari врезался в защитный барьер, из-за чего сессия была приостановлена.

На момент аварии монегаск занимал 9-е место и лишился возможности в пятый раз подряд выиграть квалификацию Гран-при Азербайджана.