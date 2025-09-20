В Тбилиси (Грузия) завершился чемпионат Европы по парадзюдо, где азербайджанские спортсмены показали отличные результаты.

Ильхам Закиев в категории J1, +95 кг завоевал золотую медаль, а Дурсадаф Керимова в категории J2, +70 кг — серебряную.

В 1/4 финала Закиев победил молдаванина Олега Кретулу, в полуфинале — турка Гёкхана Бичери, а в финале вновь молдаванина Иона Басоку, одержав победу иппоном. Это девятый титул чемпиона Европы в карьере восьмикратного европейского чемпиона Закиева.

В свою очередь Керимова, выступая по круговой системе, одержала победы над испанкой Марией Фернандес, грузинкой Иной Калдани и британкой Кирстен Тейлор, став серебряным призером чемпионата Европы.