Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в честь Дня государственного суверенитета.

Напомним, что 20 сентября в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

Этот день установлен распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2024 года. День отмечают в честь полного восстановления государственного суверенитета страны после антитеррористической операции, проведённой в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.

Всего за 23 часа 43 минуты с применением высокоточного оружия из строя были выведены передовые и глубинные позиции подразделений вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

День государственного суверенитета является рабочим днем.