Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак ушел в отставку. Козак был одним из самых приближенных людей к Владимиру Путину в команде президента с начала его прихода к власти. Известно, что бывший замглавы офиса российского лидера, хоть и непублично, но выступал против войны в Украине и за переговоры с тем, чтобы покончить с боевыми действиями.

Мнения среди представителей медиа и экспертных кругов относительно отставки соратника Путина разделились – одни считают, что российского президента разочаровала позиция близкого человека по вторжению в Украину и тот «попал в опалу», другие же полагают, что это означает окончательную гибель лагеря, выступающего против так называемой СВО и мирного урегулирования украинского кризиса.

Что на самом деле кроется за решением Путина принять отставку Козака именно сейчас? Эту тему для Minval Politika прокомментировал доктор философии по экономике, политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Складывается впечатление, что отставка Козака, который, как утверждается в пабликах, выступал против «СВО», связана именно с тем, что он – единственный человек, который на таком высоком уровне представлял группу лиц, выступающих за скорейшего прекращение военных действий в Украине, и сейчас эта позиция окончательно потерпела крах. Видимо, это также связано, если не с провалом, то с серьезными проблемами в переговорном процессе между Россией и США, в частности по украинскому вопросу», — сказал политолог.

В то же время эксперт не считает, что это окончательная победа группы лиц, выступающих против войны в Украине, «потому что конъюнктура – вещь изменчивая, а реальная ситуация может складываться таким образом, что аргументация в пользу продолжения военных действий в Украине будет разбиваться об реалии, и тогда лица, которые выступают с критических позиций в отношении войны, вновь могут оказаться на коне».

«Когда это случится, при каких обстоятельствах, сказать сложно, но окончательных выводов тоже делать пока не стоит, поскольку эти влиятельные лица, пусть даже не на таком уровне, как Козак, но в политической системе РФ остались — они представляют, скорее всего, экономический блок российского руководства. Эти люди в силу особенностей своей работы, самым непосредственным образом несут основные издержки от продолжения войны. Это круги, представляющие энергетический, транспортный комплекс и другие сферы», — отметил Велизаде.

По словам аналитика, говорить о том, что эти люди где-то растворились, окончательно утратили свои позиции, нельзя: «Они остались, но, видимо, перешли в положение латентной оппозиции».

«Что касается важных решений, которые могут в ближайшее время серьезно повлиять на политические тренды в регионе, в России, то их нельзя, конечно, исключать, как и то, что Козак ушел именно по этой причине. Возможно, в российской власти произойдут какие-то реформы, грядущие решения могли оказать влияние на его позицию», — предположил собеседник.

По мнению политолога, так или иначе можно говорить об одном: «В этой власти Козак себя не увидел».

«В сложившейся ситуации Козак решил уйти, и это свидетельствует о том, что на сегодняшний день позиции людей, которые радикально настроены в отношении Украины и продолжения военных действий, возобладала. Но, возможно, что это говорит о том, что возобладала позиция людей, которые достаточно жестко настроены по отношению к возможным изменениям в характере российской власти», — заключил Велизаде.