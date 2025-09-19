Силы обороны Украины отбросили войска России у населённого пункта Владимировка неподалёку от Доброполья на Покровском направлении. Об этом сообщает аналитический портал «DeepState» в пятницу, 19 сентября.

При этом, согласно оперативным картам, российские войска продвинулись вблизи пяти населённых пунктов: на Покровском направлении — возле Шахового, на Купянском — у Кондрашовки, на Лиманском — около Шандриголового и Зелёной Долины, на Новопавловском — рядом с Новоивановкой.

В утренней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что за последние сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Наиболее напряжённым остаётся Покровское направление, где российские войска совершили 87 штурмовых и наступательных действий.