Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций против России предложит ускорить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза. Согласно плану, поставки должны быть полностью прекращены с 1 января 2027 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ранее обсуждались разные варианты введения запрета. Европарламент предлагал ускорить отказ от российского газа на один год, тогда как изначально в предложении Европейской комиссии фигурировала дата 1 января 2028 года. Дипломаты ряда стран ЕС отмечали, что правительства, вероятно, не поддержат перенос реализации меры на более ранний срок.