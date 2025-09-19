Иран внезапно решил отозвать резолюцию, запрещающую нападения на ядерные объекты, которую он готовил совместно с Китаем, Россией и рядом других стран, на голосование в рамках ежегодной встречи государств-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Associated Press, западные дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что на решение Ирана повлияли активные закулисные усилия США. По их словам, Вашингтон намекал на возможное сокращение финансирования МАГАТЭ и ограничения прав Израиля в агентстве в случае принятия резолюции.

Отзыв инициативы произошёл в момент, когда союзники США начали оттягивать восстановление санкций ООН против Ирана из-за его ядерной программы, что усиливает напряжённость вокруг дипломатических усилий по контролю над ядерной деятельностью страны.