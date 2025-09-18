Соединенные Штаты в шестой раз за последние два года применили право вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию по сектору Газа.

Вашингтон стал единственным членом Совета, проголосовавшим против документа. Все остальные, включая постоянных членов РФ, Китай, Великобританию и Францию, поддержали резолюцию.

Авторами документа выступили 10 непостоянных членов Совбеза: Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Республика Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали. Резолюция требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, а также снятия всех ограничений на гуманитарную помощь в Газе. Она настаивает на безопасном и беспрепятственном распределении помощи и полном восстановлении основных услуг в регионе.