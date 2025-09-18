Израиль поставил Кипру системы ПВО Barak MX на фоне растущей напряженности с Турцией. Об этом сообщает Middle East Eye.

Поставки произошли после того, как проправительственная газета Israel Hayom призвала Грецию и Южный Кипр провести операцию по захвату Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Комментируя поставки, Минобороны Турции заявило, что принимает меры для обеспечения безопасности и стабильности ТРСК.

«Вновь напоминаем, что продолжающиеся усилия и действия властей Греческой Администрации Южного Кипра по милитаризации, направленные на подрыв мира и стабильности на острове, могут иметь опасные последствия. Турция, как и прежде, поддерживает ТРСК. Киприоты-турки находятся под защитой Турции», — говорится в заявлении.