В Азербайджане внесены изменения в «Порядок подключения к фиксированной телефонной (проводной) телекоммуникационной сети и платного пользования услугами».

Соответствующее решение подписал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев. Согласно нововведениям, министерство будет определять тарифы на услуги фиксированной связи с учетом мнения министерства экономики и министерства финансов.

Теперь ведомство будет устанавливать следующие тарифы: плата за подключение и повторное подключение, абонентская плата, стоимость внутристрановых и международных звонков, услуги факсимильной связи, таксофоны и использование цифровых каналов связи.

Ранее эти полномочия принадлежали Тарифному (ценовому) совету.