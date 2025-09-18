Россия продолжает поддерживать ускоренное примирение Армении и Турции, считая это ключевым условием для стабильного мира и развития на Южном Кавказе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередную встречу спецпредставителей Еревана и Анкары по нормализации двусторонних отношений.

Захарова напомнила, что первый раунд переговоров между Арменией и Турцией состоялся в Москве в январе 2022 года. «Мы готовы и дальше содействовать этим усилиям, в том числе в рамках формата «3+3». При выработке соглашений важно учитывать реальные условия на месте и интересы всех соседних стран Южного Кавказа», – подчеркнула она.