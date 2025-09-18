Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены представить в американском суде фотоматериалы и научные доказательства того, что первая леди Франции является женщиной.

В подкасте BBC Fame Under Fire адвокат Макронов по этому делу Том Клэр заявил, что Макроны представят документы на суде по иску о клевете, который они подали против активистки Кэндис Оуэнс после того, как она высказала свою точку зрения о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Адвокат отметил, что подобные заявления стали «крайне болезненными» для госпожи Макрон и отвлекают президента Франции от работы. «Когда под ударом оказывается семья, это тяжело для любого человека, и президент страны не является исключением», — подчеркнул Клэр.

Он добавил, что в суде будут представлены экспертные заключения научного характера, однако подробности пока не разглашаются. По его словам, Брижит Макрон готова пройти через «неприятную и публичную процедуру», чтобы окончательно опровергнуть слухи.

Адвокат подтвердил, что у семьи имеются фотографии, подтверждающие беременность и воспитание детей Брижит, и они будут представлены суду.