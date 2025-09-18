Турция инвестирует миллиарды долларов в энергетику Кыргызстана. Анкара и Бишкек рассчитывают на новые перспективы сотрудничества — от строительства газовой ТЭЦ-2 в столице до реализации Казарманского каскада ГЭС мощностью свыше 1100 МВт и стоимостью около $3 млрд. Аналогичный проект Кокомеренского каскада ГЭС оценивается в $3,2 млрд.

Кроме того, турецкая компания завершает строительство нефтеперерабатывающего завода на юге страны. Власти Кыргызстана считают эти проекты стратегически важными: они должны обеспечить энергетическую независимость республики и снизить зависимость от импорта, включая российский.

К 2026 году Бишкек намерен полностью покрыть дефицит электроэнергии за счёт запуска новых ГЭС и модернизации действующих — во многом благодаря Турции.