Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух стратегических планах на 2026 год. «План А» предусматривает завершение войны с Россией, «план Б» связан с поиском 120 миллиардов долларов, необходимых для финансирования украинского бюджета в условиях конфликта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

По словам Зеленского, из этой суммы 60 миллиардов предоставляет сам бюджет Украины, а оставшиеся 60 миллиардов необходимо привлечь дополнительно. В случае прекращения огня или предоставления гарантий безопасности стране потребуется меньший объем средств.

Глава государства подчеркнул, что стоимость одного года войны составляет 120 миллиардов долларов, и подчеркнул важность обсуждения привлечения этих ресурсов с международными партнерами.