В Азербайджане в 2025–2026 годах планируется открытие нового медицинского учреждения, где будут применяться принудительные меры медицинского характера для лечения наркозависимых.

Об этом говорится в «Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025–2030 годы».

Программа предусматривает, что до 2031 года будут созданы дополнительные реабилитационные центры, направленные на повышение качества наркологической помощи. Основным исполнительным органом реализации программы определено Министерство здравоохранения.

Также готовится программа психологической поддержки для лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Документом подразумевается, что Министерство здравоохранения в течение 2026 года подготовит и утвердит проекты программ, которые будут применяться в процессе лечения наркозависимых.

Кроме того, планируется создание виртуального механизма поддержки: клинические психологи и врачи-наркологи будут проводить онлайн-консультации для наркозависимых, их близких и проживающих с ними лиц.

В рамках программы предусмотрена подготовка инструкций для специалистов, их обучение и формирование рабочих групп, которые начнут функционировать в онлайн-формате.