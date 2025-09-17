Известная российская певица Алла Пугачёва, недавно давшая большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой, вновь вышла на связь с подписчиками. В разговоре артистка раскритиковала российские власти и осудила войну, что вызвало широкий резонанс. Многие поддержали позицию Аллы Борисовны, однако в Москве на её слова отреагировали критикой: пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала Пугачёву «лицемерной».

До этого певица никак не комментировала реакцию на свои заявления. Но 16 сентября она опубликовала в Instagram строчки:

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».

Тем самым Пугачёва дала понять, что не намерена вступать в полемику.