Государственный департамент США предложил ввести сбор в размере одного доллара за участие в ежегодной лотерее, победители которой получают право на вид на жительство в стране (Green Card).

Согласно опубликованным 16 сентября поправкам в прейскурант консульских услуг Бюро по консульским вопросам, новая мера должна «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми участниками, а не только победителями.

Программа, действующая с 1990 года, ежегодно предоставляет 50 тысяч Green Card иностранцам по принципу случайного отбора. Дополнительно около пяти тысяч виз выделяются для граждан стран Центральной Америки. До сих пор участие в лотерее было полностью бесплатным.