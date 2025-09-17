В Баку строят новые коллекторы для дождевой воды.

ИВ Баку начала работы по прокладке новых коллекторов для отвода воды во время ливневых дождей в некоторых частях города, а в других местах проводится подготовка к началу этих работ.

Отмечается, что для завершения этих работ требуется определённое время, однако после их окончания последствия сильных дождей постепенно будут снижаться.

Также сообщается, что в нескольких точках города уже проложены линии для отвода дождевых вод, а в некоторых районах начаты работы в этом направлении.