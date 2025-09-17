В судебном процессе в Баку по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в тяжких преступлениях, включая военные преступления и терроризм, подсудимый пытается затянуть рассмотрение дела, подавая многочисленные ходатайства.

Варданян добивается допроса ряда политиков и международных представителей — премьер-министра Армении Никола Пашиняна, членов Минской группы ОБСЕ и представителей Международного комитета Красного Креста. Очевидно, это попытка расширить круг участников дела и усложнить судебный процесс. Адвокат обвиняемого поддерживает эти ходатайства, однако государственные обвинители и потерпевшие настаивают на их отклонении, так как предложенные лица не имеют отношения к делу.

Кроме того, Варданян подал ходатайство об исключении рассмотрения дела военным судом, ссылаясь на то, что он не является военнослужащим. Однако прокуратура напомнила, что ряд предъявленных обвинений — военные преступления, и судебное разбирательство проводится в военном суде в соответствии с законодательством Азербайджана.

Аналогичные споры о судебной принадлежности известны и из истории: на Нюрнбергском процессе, к примеру, судили не только военных, но и редактора газеты «Der Stürmer» Юлиуса Штрайхера, а также директора банка Вальтера Функа — гражданских лиц, причастных к преступлениям режима. Это доказывает, что военный трибунал рассматривает дела не только военнослужащих, если речь идёт о военных преступлениях.

Своё мнение по поводу хода судебного процесса над Рубеном Варданяном выразил депутат Милли Меджлиса, член комитета по правовой политике и государственному строительству, а также член комитета по правам человека, доктор юридических наук Бахруз Магеррамов.

По его словам, ходатайства, поданные Рубеном Варданяном в суде, не направлены на достижение целей всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела в рамках правосудия.

«Очевидно, что целью его действий является не установление истины, а попытка отвлечь внимание общественности от преступлений, совершённых им против государства и граждан Азербайджана, преступлений, вина по которым подтверждается неопровержимыми доказательствами», — отметил Магеррамов.

Как отметил депутат, правосудие в отношении Рубена Варданяна осуществляется в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики и другими действующими нормативно-правовыми актами.

«Обвиняемому обеспечены все предусмотренные законом права и свободы. Однако очевидно, что он злоупотребляет этим гуманным и законным подходом, пытаясь воспрепятствовать уголовному преследованию, которое осуществляется в судебном порядке», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, подобное поведение свидетельствует о стремлении Варданяна затруднить вынесение правовой оценки своим действиям.

«Его попытки оспорить подсудность дела можно рассматривать как элемент этой линии поведения», — добавил он.

Комментируя попытки Варданяна оспорить подсудность дела, Магеррамов напомнил о действующих нормах национального законодательства. По его словам, в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики чётко определена компетенция военных судов, и нормы закона не оставляют места для двусмысленного толкования.

«В статье 68.2 прямо указано: если преступления, отнесённые к юрисдикции военного суда, совершены с участием лица, не являющегося военнослужащим, то дело в отношении этого лица также подлежит рассмотрению в военном суде», — пояснил парламентарий.

Он также подчеркнул, что судебный процесс будет проходить в условиях, исключающих какое-либо внешнее воздействие или давление.

«Правовая оценка деяний, указанных в обвинительном заключении, будет дана беспристрастно и в полном соответствии с законом, с обеспечением как прав обвиняемого, так и эффективного уголовного преследования», — резюмировал депутат.