Бабак Шахбази, осужденный за шпионаж и сотрудничество в сфере безопасности с Израилем, был казнен в Иране в среду утром.

По официальным данным Бабак Шахбази, он собирал и продавал конфиденциальную информацию об иранских дата-центрах и объектах безопасности, сообщает AP News.

Однако активисты утверждают, что реальной причиной его ареста стало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором он выразил желание присоединиться к ВСУ и воевать против России. По их словам, признание было получено под пытками.