В Баку на этой неделе пройдет встреча между представителями Израиля и Сирии.
Американский новостной сайт Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается организовать встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа к концу сентября.
Как сообщил корреспондент Sky News Arabia, в следующий четверг в Баку запланировано проведение встречи по безопасности между Сирией и Израилем.
В переговорах также примет участие спецпосланник США Том Баррак. Это будет третья трехсторонняя встреча такого формата.
Израиль, как указывает портал Аxios со ссылкой на осведомленные источники, представил Сирии подробное предложение о новом соглашении по безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до израильской границы.
Однако издание The Times of Israel пишет, что встреча пройдет в Баку в пятницу.