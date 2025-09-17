В Баку на этой неделе пройдет встреча между представителями Израиля и Сирии.

Американский новостной сайт Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается организовать встречу с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа к концу сентября.

Как сообщил корреспондент Sky News Arabia, в следующий четверг в Баку запланировано проведение встречи по безопасности между Сирией и Израилем.

В переговорах также примет участие спецпосланник США Том Баррак. Это будет третья трехсторонняя встреча такого формата.

Израиль, как указывает портал Аxios со ссылкой на осведомленные источники, представил Сирии подробное предложение о новом соглашении по безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до израильской границы.

Однако издание The Times of Israel пишет, что встреча пройдет в Баку в пятницу.