После релиза iOS 26 компания Apple опубликовала разъяснения о работе аккумуляторов в первые дни после обновления. Об этом пишет портал iGuides.

В примечаниях к прошивке Apple предупредила: пользователи могут заметить сокращение времени работы от батареи и падение производительности. По словам компании, это временное явление, связанное с проведением фоновых процессов оптимизации.

Система после масштабного апдейта выполняет индексацию файлов для поиска, обновляет ресурсы и приложения, а также настраивает новые функции. Эти операции временно повышают нагрузку на устройство, вызывая не только снижение автономности, но и нагрев смартфона.

Как отмечает iGuides, подобные эффекты характерны для всех крупных обновлений мобильных ОС. Обычно адаптация занимает 24–48 часов, после чего работа батареи и производительность возвращаются в норму.