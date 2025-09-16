Президент США Дональд Трамп пообещал пожаловаться премьеру Австралии Энтони Албанизу из-за неудобного вопроса журналиста.

Репортер спросил, должен ли действующий президент проявлять такую бизнес-активность. Трамп возразил, что бизнесом занимаются не он, а его дети. Затем президент поинтересовался, откуда журналист, и, узнав, что тот из Австралии, заявил, что пожалуется его премьеру.

«Прямо сейчас вы очень сильно вредите Австралии. Я расскажу об этом вашему лидеру», – сказал Трамп. На просьбу пояснить, что он имел в виду, президент ответил: «Замолчи».

