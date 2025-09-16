После парафирования текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также подписания совместной декларации лидеров двух стран в Вашингтоне большое количество западных государств активизировали свои действия в нашем регионе в направлении повышения уровня взаимоотношений как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Такое мнение выразил в беседе с Minval Politika глава Центра исследований Южного Кавказа, политолог Фархад Мамедов, комментируя сообщение о повышении уровня отношений между Великобританией и Азербайджаном до статуса стратегического партнерства.

Напомним, что такое заявление сделал государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути во время официального визита в Баку.

«Великобритания с начала 1990-х годов играла важную роль в нашем регионе, и все ее присутствие сводилось к взаимодействию с Азербайджаном, то есть все, что есть у Великобритании в нашем регионе, – это результат сотрудничества с Азербайджаном.

Некоторые страны Запада менее активно взаимодействовали с государствами региона. В большинстве случаев это была Грузия, с которой в период правительства Саакашвили были подписаны соответствующие соглашения, когда Грузия официально объявила курс на евроатлантическую интеграцию, что создавало рамки для стратегического партнерства», – сказал эксперт.

С Азербайджаном же, продолжил политолог, отношения складывались на уровне партнерства и взаимодействия по реализации конкретных проектов: «На сегодняшний день можно сказать, что Великобритания этим заявлением очерчивает то, что уже имеется. Другие страны Европы формируют стратегическое партнерство с Азербайджаном, и после этого уже начинается реализация каких-то проектов, а с Британией дела обстоят иначе. Фактически у нас уже было налажено стратегическое партнерство по отдельным секторам экономики».

«Для увеличения роли Великобритании нужны отдельные договоры в торговой сфере, открытие рынков Великобритании для азербайджанских товаров, участие Великобритании в логистических проектах. Мы знаем, что главные страховые компании находятся в Лондоне, а страховка является одним из важных элементов обеспечения грузами логистических цепочек. И в этом контексте как у Азербайджана, так и у Великобритании есть свои интересы, которые нужно удовлетворять, а не просто заявлять о стратегическом партнерстве, то есть нужно наполнять содержанием данные заявления, чтобы оно стало реальным и осязаемым, а не высказыванием с эффектом на несколько часов», – отметил Мамедов.

Политолог считает, что энергетическая сфера – та область, в которой стороны достигли максимума во взаимоотношениях с компаниями, которые действуют и считаются британскими, в частности BP. «Мы должны понимать, что акционерами BP давно являются американские компании, которые в основном составляют ядро этой транснациональной корпорации», – указал эксперт, подчеркнув важность новых направлений сотрудничества.

Великобритания находится вне пределов Европейского союза, соответственно это позволяет ей принимать решения самостоятельно, отметил политолог.

«Азербайджану нужны новые рынки ненефтяного экспорта, в этом смысле Великобритания может и должна сыграть очень важную роль. С другой стороны, технологии, которые есть на Западе и местом генерации которых является Великобритания, должны делиться со своими стратегическими партнерами, чтобы повысить конкурентоспособность своих партнеров.

В этом очень важна деятельность посольств. Пока мы со стороны Великобритании не слышали ничего, кроме заученных фраз посла на азербайджанском языке или же энергетической темы. Но если мы повышаем уровень, то это следует реализовывать в тех сферах, которые ранее считались второстепенными, а это ненефтяной сектор, технологии, страхование, инвестиции. Должна быть проделана большая работа», – пояснил Мамедов.

По его словам, если условно Запад разделить на несколько частей, то можно сказать, что Великобритания совместно с США – отдельная группа стран, которая имеет свою собственную повестку, поэтому деятельность Великобритании может быть образцом, но пока только в энергетической сфере. «Но имеются перспективы для других обозначенных выше сфер, в которых британцы могут быть активными», – добавил эксперт.

Говоря о том, что британцы могли бы стать примером сотрудничества с Азербайджаном и для других западных стран, политолог сказал: «На сегодня примером может быть лишь энергетическая сфера, которая имеет предел своего развития. Для Азербайджана приоритетом является развитие ненефтяного сектора, где Великобритания пока не на самых высоких позициях и играет не самые ведущие роли».

«Генерация зеленой энергетики и прочее – это все хорошо, но нам нужны и другие сферы, где Британия все еще не является первопроходцем. И в этом отношении ожидания от Великобритании намного выше в этих сферах, нежели в других.

Если Британия примет решение относительно свободной торговли и открытия рынков, это позволит ей стать первой и обозначить для других стран западной коалиции сферы для возможного взаимодействия», – заключил Мамедов.