В Стамбуле владелец магазина оказался на грани ампутации руки после того, как во время ограбления его укусил преступник. Двое мужчин в масках попытались ограбить магазин после закрытия, и владелец, пытаясь остановить их, сумел обездвижить одного из нападавших. Однако тот в отчаянии сильно укусил его за руку и скрылся вместе с сообщником.

Сначала пострадавший обратился в клинику, где ему обработали рану, но вскоре его состояние ухудшилось: поднялась высокая температура, появился тремор. В больнице имени султана Абдулхамида Хана врачи диагностировали тяжелую инфекцию, распространившуюся по всей руке. Конечность увеличилась почти в два раза и изменила цвет, и медики рассматривали вариант ампутации.

Пациенту провели гипербарическую оксигенотерапию — дыхание кислородом под высоким давлением — что помогло остановить инфекцию. После хирургической обработки и трех месяцев реабилитации мужчина полностью восстановил функцию руки.

По словам доктора Явуза Аслана, бактерии из полости рта человека могут вызывать крайне тяжелые инфекции, из-за чего укусы людей порой опаснее укусов животных.