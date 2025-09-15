Китайская экономика замедляется на фоне торговых войн с США, сообщает The Guardian.

«Объем промышленного производства и потребительские расходы росли самыми медленными темпами почти за год. Эти данные усиливают давление на Пекин, побуждая его к принятию дополнительных мер стимулирования для предотвращения резкого спада», — отмечается в публикации.

Эксперты связывают замедление с долговым кризисом, который негативно влияет на сектор недвижимости, а также с ростом препятствий для экспорта.

В прошлом месяце промышленное производство выросло на 5,2% в годовом исчислении — это самый низкий показатель с августа 2024 года и ниже июльского роста на 5,7%. Розничные продажи увеличились на 3,4%, что является самым медленным темпом с ноября 2024 года (предыдущий месяц — 3,7%).

Экономист по Китаю из Capital Economics Цзычунь Хуанг отметил, что данные указывают на дальнейшее замедление экономики. «Хотя отчасти это связано с временными погодными условиями, базовый рост явно замедляется, что усиливает давление на политиков с целью принятия дополнительных мер поддержки», — добавил он.