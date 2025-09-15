Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от вражеской оккупации, опубликовав сообщение в социальной сети Х.
«Чтим память командующего Кавказской исламской Армии Нуру Паша и всех наших героев, передаю приветствия братскому азербайджанскому народу», — говорится в публикации турецкого лидера.
Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.
Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/HSLym2p2dA
